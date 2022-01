Berlusconi til helsesjekk på sykehus

Silvio Berlusconi avbildet i desember i fjor. Den tidligere statsministeren trakk seg lørdag fra presidentvalget, og en talsmann bekreftet søndag at han har vært gjennom en rekke medisinske undersøkelser de siste dagene.

NTB

Italias tidligere statsminister Silvio Berlusconi har vært gjennom en rekke medisinske undersøkelser på et sykehus i Milano, bekreftet en talsperson søndag.

Uttalelsen kom dagen etter at Berlusconi trakk sitt kandidatur til presidentvalget.

Italienske medier har meldt at den tidligere statsministeren har vært innlagt på sykehuset i San Raffaele, hvor legen hans jobber. Men talspersonen opplyste at Berlusconi har vært inn og ut av sykehuset de siste dagene for helsesjekk og en rekke medisinske undersøkelser.

85 år gamle Berlusconi ble frisk av covid-19 i 2020, men måtte på sykehus flere ganger i fjor vår for å få behandling for komplikasjoner som fulgte.

Berlusconi tilbrakte ti dager på San Raffaele-sykehuset etter at han ble smittet av coronaviruset i september 2020. Etter at han ble skrevet ut, omtalte han sykdommen som lumsk, og fortalte i pressen at det var den farligste utfordringen han noen gang hadde stått overfor.

Foruten å være i en sårbar aldersgruppe, har Berlusconi en hjertesykdom som førte til at han fikk en pacemaker for flere år siden.

Berlusconi trakk lørdag motvillig sitt kandidatur for å etterfølge Sergio Mattarella som Italias statsoverhode, en stort sett seremoniell stilling som også krever politisk skarpsindighet og konstitusjonell kunnskap for å styre Italia gjennom dets ikke sjeldne politiske kriser.

Lovgivere og regionale representanter begynner stemmegivningen mandag. Det er en sammensatt gruppe av over tusen italienske folkevalgte som avgjør hvem som skal bli president.