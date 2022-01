Ny omikronvariant sprer seg raskt i Danmark, Sverige og Norge: – Vet ikke om den er mer smittsom eller farligere

«BA 2» sprer seg i raskt tempo: – Dette er veldig nytt, så kunnskapen er ganske liten foreløpig, men generelt tror vi at vaksinen vil fungere på denne varianten også, sier Ali Mirazimi, professor ved Karolinska Institutet i Stockholm. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

Svenske, danske og norske helsemyndigheter er på tå hev etter at den nye omikronvarianten «BA.2» nå sprer seg i hurtig tempo.

Nå er spørsmålet om den nye varianten vil overta og bli dominerende.

– Vi vet egentlig ikke, men hvis det er slik at det sprer seg fortere, så er det en mulighet for at det kan skje. Så er spørsmålet hva det vil bety til slutt, sier infeksjonsforsker ved Karolinska Institutet, Marcus Buggert, til Expressen.

Han utelukker ikke at varianten muligens kan ta over i Sverige på samme måte som i Danmark. Også i Norge er varianten på rask fremmarsj, ifølge FHI.

Spredningen av BA.2 skal også ha aksellerert i India og Storbritannia, skriver Svenska Dagbladet.

– Vi tror at vaksinen vil fungere også på denne varianten



Så langt er det ikke kommet rapporter om at varianten representerer en større risiko for å utvikle alvorlig sykdom, og i ytterste konsekvens død.

– Dette er veldig nytt, så kunnskapen er ganske liten foreløpig, men generelt tror vi at vaksinen vil fungere på denne varianten også. Vi vet ikke om det er mer smittsomt eller om det er farligere. Data tyder på at varianten ikke er farligere enn den første omikron-varianten BA.1, sier Ali Mirazimi, professor ved Karolinska Institutet i Stockholm.

Også i Norge er den nye undervarianten i ferd med å spre seg. Ifølge Folkehelseinstituttets ukerapport øker nå BA 2 kraftig i Norge. Varianten er foreløpig påvist hovedsakelig i Oslo.

– Norden er først ute med dette, og verden ser til oss

Egenskapene til undervarianten er ikke kjent annet enn at denne er mer smittsom enn den originale omikronvarianten BA. 1.

«Det mer muterte omikronviruset kan ha oppstått parallelt med det vi først så i Norge, og er ikke en undervariant i samme forstand som vi så med delta», skriver FHI.

– Det er Norden som er først ute med dette, og verden ser til oss, før de kan ta stilling til om denne varianten må betraktes på en annen måte. Og da er spørsmålet om den har andre endrede egenskaper enn bare det at den er mer smittsom, sier seniorforsker og seksjonsleder ved Seksjon for influensa og annen luftsmitte i FHI, Karoline Bragstad, til Dagbladet.