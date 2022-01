Tap av luktesans som følge av covid-19 kan påvirke intime forhold

Effektene tap av luktesans kan ha for sexlivet og mellommenneskelige forhold blir oversett, mener forsker i nevrovitenskap.

Under coronapandemien har et av de mest fremtredende symptomene på sykdom vært tap av smak- og luktesans.

Flesteparten av de som opplever dette symptomet får tilbake sansene sine etter endt sykdom. Men det er også blitt rapportert om mange som i lang tid etterpå sliter med senskader.

I en artikkel i Psychology Today advarer forsker i nevrovitenskap, R. Douglas Fields, om de de psykologiske effektene dette kan medføre på seksuelle og mellommenneskelige relasjoner.

Kan skape tilknytningsvansker for mor og barn

Å miste smak- og luktesans over lengre tid er en funksjonshemming som har mange konsekvenser, mener Fields, men peker på at hvor stor rolle særlig luktesansen spiller i nære sosiale relasjoner ofte blir oversett.

Blant annet viser Fields til en undersøkelse fra 1987 hvor de testet hvorvidt en mor kunne gjenkjenne sin nyfødte babys lukt over andres.

I studien fikk 48 kvinner på en fødeavdeling utdelt tre bodyer som alle hadde vært på en nyfødt baby. Én av babyene var deres egen. Dataene fra denne studien viste at en mor innen få minutter etter fødsel kan identifisere sin egen nyfødte baby basert på lukt.

Tap av luktesans hos mor kan derfor være med på å skape trøbbel for tilknytningen mellom mor og barn, mener Fields.

Han finner støtte i teorien sin i en studie fra Tyskland som viste at mødre som hadde tilknytningsvansker med spedbarna sine, ikke klarte å identifisere lukten av sin egen baby.

Forbundet med reproduktiv atferd

Lukt og luktesans spiller også en rolle når det kommer til seksuell tiltrekning.

Forskning viser nemlig at luktesansen er forbundet med den delen av hjernen som kontrollerer reproduktiv atferd.

Preferanser i kroppslukt på en partner er også med på å påvirke seksuelle forhold. I en undersøkelse fra Brown og New York University, hvor 198 mannlige og kvinnelige heterofile studenter ble spurt, ble kroppslukt rangert som viktigere for tiltrekning enn for eksempel en persons utseende.

Får færre seksualpartnere

I en annen studie fra 2020, kommer hvilken rolle luktesansen har for seksuell opphisselse, særlig hos menn, tydeligere frem.

I studien fikk menn lukte på svettelukten til kvinner når de var seksuelt opphisset, og når de ikke var det.

Svette fra kvinnene ble samlet inn med bomullspinner fra armhulene først mens de så nøytrale videoer, og så igjen da de så seksuelt eksplisitte videoer.

Mennene fikk så lukte på de ulike bomullspinnene, og studien viste at menn kunne lukte når kvinnen var seksuelt opphisset og ikke.

I et påfølgende eksperiment fant forskerne ut at eksponering for svetten av en seksuelt opphisset kvinne, gjorde mennene seksuelt opphisset.

Fields påpeker også at de allerede før pandemien ble gjort studier som viste at menn med tap av luktesans hadde færre seksualpartnere enn andre.