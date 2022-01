Sjefen for det tyske sjøforsvaret går av

NTB

Lederen for sjøforsvaret i Tyskland går av, etter at hans kommentarer om Russland og Vladimir Putin har vekket reaksjoner.

Under et besøk i India uttalte Kay-Achim Schönbach at Putin fortjente respekt og at Krim-halvøya aldri vil bli ukrainsk igjen.

Det førte til reaksjoner, ikke minst i Ukraina. Schönbach forsøkte lørdag å nyansere uttalelse.

– Det han virkelig ønsker, er respekt, sa han om Putin.

– Og det å gi noen respekt koster ikke mye, det koster ingenting. Hvis jeg ble spurt, er det lett å gi ham respekten han virkelig krever og sannsynligvis også fortjener, sa Schönbach. Senere samme dag ble det kjent at han hadde gått av.

Frykten for krig er stor etter at Russland har utplassert et stort antall soldater langs Ukrainas grenser.