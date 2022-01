Ukraina kritiserer tysk beslutning om å ikke sende våpen

NTB

Ukrainas utenriksminister kritiserer skarpt Tysklands beslutning om å ikke sende våpen til landet, og hevder beslutningen «oppmuntrer Vladimir Putin».

Utenriksminister Dmytro Kuleba ba Berlin om å «slutte å undergrave fellesskapet».

Tyskland har ikke hatt tradisjon for å sende våpen til Ukraina. Landet har også nektet Estland å sende tyskproduserte våpen til Ukraina. De planlegger imidlertid å sende et fullt utstyrt feltsykehus til landet.

Frykten er stor for en russisk invasjon av Ukraina, etter at Russland har utplassert omkring 100.000 soldater i grenseområdene.

USA, Storbritannia og de baltiske landene har lovet Ukraina militærmateriell. En amerikansk sending ankom lørdag. Den amerikanske ambassaden i Kiev opplyser at det er snakk om 90 tonn materiell, blant annet ammunisjon.

Britiske myndigheter har lovet Ukraina panservernraketter, og de baltiske landene bekreftet fredag at de vil sende panservern- og luftvernraketter av typen Javelin og Stinger til landet.

Russiske myndigheter avviser at de har planer om å invadere Ukraina. De sier at våpensendinger til landet vil øke spenningen, og kan føre til at myndighetene der forsøker å gjenerobre de prorussiske utbryterregionene Luhansk og Donetsk øst i landet.