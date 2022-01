Nato-styrker overvåker bulgarsk luftrom

NTB

Styrker fra Spania og Nederland setter i gang overvåking av Bulgarias luftrom. Landet ved Svartehavet har ikke egne kampfly.

Ni spanske og nederlandske kampfly er sendt til landet for å patruljere. Bakgrunnen for utplasseringen er den spente situasjonen omkring Ukraina, der store russiske styrker er oppmarsjert langs grensen.

Også Ukraina ligger ved Svartehavet, selv om landet ikke grenser direkte til Bulgaria.

Under møtet om Ukraina-krisen mellom Russlands utenriksminister Sergej Lavrov og hans amerikanske motpart Antony Blinken i Genève fredag krevde Russland at utenlandske «styrker, utstyr og våpen» trekkes ut av Nato-land som ikke var medlem før 1997. Bulgaria og Romania ble nevnt spesielt. De to landene avviste blankt kravet.

Bulgaria og Romania, som før Sovjetunionens fall i 1991 var en del av Warszawapakten, har vært medlemmer av Nato i 18 år.