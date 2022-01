Russiske og britiske forsvarsministre skal møtes

NTB

Den russiske forsvarsministeren har akseptert en invitasjon fra sin britiske kollega om å møtes for å drøfte situasjonen i Ukraina.

Forsvarsminister Ben Wallace inviterte sin russiske kollega Sergej Sjojgu til London for å drøfte aktuelle sikkerhetsspørsmål, blant annet Ukraina.

Sjojgu ber i stedet om at møtet holdes i Moskva, siden de forrige bilaterale samtalene i 2013 fant sted i London.

En talsmann for det britiske forsvarsdepartementet sier at de vil gjøre alt de kan for å stabilisere situasjonen i Ukraina, og at de er i kommunikasjon med den russiske regjeringen.