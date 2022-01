Minst to døde i brann i boligblokk i India

NTB

En brann i en 19-etasjers høy bygning i Mumbai, Indias finans- og underholdningshovedstad, har kostet minst to mennesker livet.

Brannen startet som følge av en kortslutning i et klimaanlegg i en av leilighetene, opplyser ordfører Kishori Pednekar.

Beboere sier at brannen startet i 15. etasje, og at en stor, svart røyksøyle omsluttet raskt bygget. Mer enn 90 personer kom seg ut av bygget på egen hånd eller fikk hjelp av naboer.

Store brannmannskaper jobbet for å slukke brannen og fikk kontroll på den etter om lag to timer. Om lag 17 skadde ble fraktet til to nærliggende sykehus.

Branner er vanlig i India, hvor byggelover og sikkerhetsregler ofte blir ignorert av byggherrer og beboere.

I november og i august døde henholdsvis fem og åtte koronapasienter på to sykehus i delstaten Gujarat. I desember 2018 døde 15 mennesker i en brann i en restaurant i Mumbai.