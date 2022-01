To politibetjenter skutt i New York – en drept

To politibetjenter ble skutt i Harlem i New York. Foto: Jennifer Peltz / AP / NTB

NTB

En politibetjent er skutt og drept og en annen er kritisk skadd i New York. De to rykket ut til voldsepisode i en bolig i nabolaget Harlem fredag kveld.

En mistenkt person ble også drept i skuddvekslingen, opplyser en polititjenestemann til nyhetsbyrået AP.

Politiet fikk melding klokken 17 fra en mor som trengte hjelp med sin sønn. Tre betjenter rykket ut til leiligheten i Harlem og snakket med moren.

Da to av betjentene gikk inn i et annet rom for å snakke med sønnen, ble det løsnet skudd, opplyser politikilden.

Politibetjenten som døde, var 22 år gammel og hadde vært i jobben siden november 2020. Den skadde betjenten er 27 år og har jobbet i NYPD i fire år.

New Yorks ordfører Eric Adams var på sykehuset hvor betjentene ble fraktet etter skytingen og ble oppdatert om hendelsen, melder han på Twitter.

– Dette er ikke bare et angrep på tre modige betjenter. Det er et angrep på byen New York, sa Adams, som er tidligere politibetjent, på en pressekonferanse, melder Reuters.

Det er tredje gang på fire dager at betjenter er blitt skutt på i New York. Sist gang en politibetjent ble skutt og drept i byen var i september 2019.