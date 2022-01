Minst 70 drept i saudiledet angrep mot fengsel i Jemen

En saudiledet koalisjon har de siste sju årene gjennomført over 24.000 flyangrep mot mål i Jemen og lagt store deler av landets infrastruktur i grus. Dette bildet er fra et flyangrep mot hovedstaden Sana tirsdag. Foto: AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Et stort antall innsatte er drept og minst 200 er såret i et saudiledet flyangrep mot et fengsel i den opprørskontrollerte Saada-provinsen nord i Jemen.