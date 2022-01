Karnevalsparader utsettes i Brasil

NTB

Rio de Janeiro og São Paulo utsetter sambaskolenes karnevalsparader på grunn av økningen i smittetallene, opplyser myndighetene i de to brasilianske byene.

Paradene, som regnes som høydepunktet av karnevalsfestlighetene og som er ledet av byenes sambaskoler, skulle opprinnelig arrangeres i slutten av februar.

Planen er i stedet å gjennomføre dem i slutten av i april, ifølge en felles uttalelse fra byene med henvisning til pandemien og «behovet for å redde liv».

– Beslutningen ble tatt med respekt for den nåværende situasjonen i Brasil og behovet for, på dette tidspunktet, å bevare liv og gå sammen for å øke vaksinasjonsgraden i hele landet, heter det i uttalelsen.

Tidligere i måneden avlyste myndighetene i Rio de Janeiro for andre år på rad karnevalsparaden gjennom byens gater. Delen som nå utsettes, er paraden som ledes av byens sambaskoler. Den finner sted i byens stadion Sambadrome, som har plass til 70.000 mennesker.

Oppvisningen tiltrekker seg turister fra hele Brasil og andre land. Denne paraden tillates, i alle fall foreløpig, fordi myndighetene kan kontrollere antallet som får komme inn på Sambadrome.

Mer enn 622.000 koronasmittede personer har dødd i Brasil, og landet opplever en ny smittebølge forårsaket av omikronvarianten.

Nærmere 70 prosent av landets voksne befolkning har blitt vaksinert to ganger.