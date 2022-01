Irland avvikler coronatiltak etter fall i smittetallene

NTB

De fleste smitteverntiltakene avvikles i Irland, kunngjorde statsminister Michael Martin fredag. Landet har ridd av omikron-stormen, kunngjorde han.

Strenge regler ble innført i desember da omikronvarianten førte til en kraftig smitteøkning. Blant annet måtte nattklubber stenge, og det ble innført en rekke begrensninger for utelivet og krav om hjemmekontor.

Lørdag er det imidlertid slutt, i alle fall i denne omgang.

– Jeg har stått her på mange mørke dager, men i dag er en god dag, sa Martin i en TV-sendt tale.

– Vi har konkludert med at restriksjonene ikke lenger kan rettferdiggjøres. Mesteparten av tiltakene som vi har vært nødt til å leve med, vil bli fjernet, sa han, men advarte samtidig om at pandemien ikke er over.

Irland, som har en befolkning på 5 millioner, har hatt mer enn 6.000 coronadødsfall.