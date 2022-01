Intel bygger nye fabrikker i Ohio

NTB

Intel skal investere nær 180 milliarder kroner i nye fabrikker for databrikker i Ohio. Mangelen på brikker globalt skaper store problemer for industrien.

Produksjonen av alt fra mobiltelefoner og biler til spillkonsoller er rammet av situasjonen.

Produsenter i Asia har i en lang periode dominert markedet for databrikker, men i innhentingen i kjølvannet av pandemien har forsyningssituasjonen vist seg å være sårbar.

USA sto i 1990 for 37 prosent av produksjonen av mikrobrikker globalt. I dag er andelen 12 prosent, ifølge bransjeorganisasjonen Semiconductor Industry Association.

Intel skal bygge to fabrikker på en tomt i Licking fylke øst for Columbus i Ohio. Intel regner med at prosjektet vil skape 3.000 arbeidsplasser i selskapet, og at 7.000 personer sysselsettes under byggingen.

Byggingen skal starte i år, og produksjonen ventes å komme i gang i 2025.