Norsk oberstløytnant om faren for krig mellom Russland og Ukraina: – Det blir et blodbad

Selv om russiske styrker er militært overlegne, så vil ukrainske styrker bite hardt fra seg. En krig kan derfor bli langvarig og kreve mange menneskeliv, advarer norsk militærekspert.

Ingen vet om Russland velger å invadere og okkupere Ukraina, men risikoen for krig mellom verdens største land, Russland, og Europas nest største land, Ukraina, er nå overhengende.

Det har ikke manglet på advarsler om konsekvensene av en militær konfrontasjon. Likevel fortsetter styrkeoppbyggingen på begge sider av grensen.

På ukrainsk side mobiliseres nå hundretusener. Begge land er nå væpnet til tennene og forberedt på kamp. Ukraina kan mobilisere så mange som en halvmillion soldater, inkludert reservister, i en krisesituasjon, ifølge The Guardian.



Også i Norge følger norske myndigheter nøye med utviklingen. Forsvarsminister Roger Enoksen har uttalt at Norge har økt fokus på overvåkingen av nordområdene, men foreløpig har Norge ikke offisielt foretatt omgrupperinger eller høynet den militære beredskapen, i motsetning til Sverige og Finland.

– Det kommer til å bli veldig, veldig blodig

Hovedlærer i strategisk kommunikasjon ved Forsvarets høgskole, oberstløytnant Geir Hågen Karlsen. (Foto: Flickr)

Hovedlærer i strategisk kommunikasjon ved Forsvarets høgskole, oberstløytnant Geir Hågen Karlsen, mener en russisk invasjon vil være ensbetydende med store tap på begge sider.

– Hvis Russland går for et fullskala angrep, så vil det bli storkrig. Det kommer til å bli veldig, veldig blodig. Vi snakker om byer med hundretusenvis, ja kanskje millioner av innbyggere. Det blir et blodbad hvis de virkelig gjør det, sier oberstløytnanten til TV 2.

Han tror omfattende cyberangrep vil kunne blir brukt av Russland som et påskudd for å sette i gang et eventuelt angrep, kombinert med sabotasje og propaganda, og på den måten undergrave tilliten til myndighetene i Ukraina.

Norsk historiker: – Putin er en politiker som normalt unngår høy risiko

Da Russland annekterte Krim-halvøya i 2014, møtte russerne liten motstand. I de åtte årene som har gått har den antirussiske stemningen i Ukraina vokst kraftig. Samtidig har det ukrainske forsvaret gjennomgått en betydelig modernisering og er nå bedre rustet til å slå tilbake en ytre fiende.

I tillegg har mange ukrainske soldater fått krigserfaring etter åtte år med konflikt med russiske separatister i Øst-Ukraina. Mer enn 14.000 mennesker er drept, og tusenvis er skadd.

– Om Putin likevel går til krig, vil han finne et helt annet Ukraina enn det som eksisterte i 2014. Anneksjonen av Krim og krigen i Øst-Ukraina var risikofri fordi Ukraina den gangen var en stat i kaos. I dag er Ukraina et langt mer velfungerende samfunn. Det betyr at risikoen med å gå til krig er svært høy, og Putin er en politiker som normalt unngår høy risiko, sier historiker og forfatter Halvor Tjønn til Dagbladet.

Norsk eks-ambassadør: – Falne soldater er ikke populært i Russland nå

Russlands president Vladimir Putin

To tidligere Norges-ambassadører i henholdsvis Russland og Ukraina, tviler på at Russland vil gå til storkrig mot Ukraina.

– Jeg ser ikke for meg en omfattende russisk krig eller okkupasjon av Ukraina. Kostnadene vil bli for store, både i form av sanksjoner og likposer. Vanligvis får falne soldater store seremonier, men de russiske soldatene som døde på Krim ble gravlagt i det stille. Falne soldater er ikke populært i Russland nå, sier tidligere Moskva-ambassadør i årene 2013 til 2018, Leidulv Namtvedt, til Vårt Land.

Øyvind Nordsletten, tidligere ambassadør i Ukraina fra 1992 til 1996, og i Moskva fra 2000 til 2008, mener det vil sitte langt inne for Putin å gi ordre til invasjon.

– Jeg tror ikke at det er sannsynlig med et bredt russisk angrep på Ukraina, sier Nordsletten.

Russiske myndigheter har antydet at Ukraina kan komme til å angripe Øst-Ukraina for å drive ut russiske separatister, men det scenariet er det få analytikere som tror er realistisk da det vil kunne gi russerne et argument for å slå tilbake et angrep og invadere.

– Vi ser hvordan de forbereder seg på noe men vi vet ikke hva

Ukrainas svenske ambassadør, Andrij Plachotnjuk, avviser at en ukrainsk offensiv er aktuelt.

– Vi vil ikke sette i gang noen offensiv militær operasjon. Militæret vårt er klart, folket vårt er klare og sivilsamfunnet vårt er forent. Vi stoler på soldatene våre. Russland må være klar over konsekvensene, sier Plachotnjuk, til SVT.

Ved frontlinjen på grensen mellom Ukraina og Russland venter soldatene dag og natt på at noe skal skje. De kan se fiendens bevegelser, men foreløpig virker alt rolig.

– Vi ser hvordan de forbereder seg på noe men vi vet ikke hva. Vi er i første linje og vi må ta det første og største slaget, uansett hvor mye det internasjonale samfunnet bekymrer seg, sier en kommandant på post, til den svenske avisen Expressens reportasjeteam.

Ifølge amerikanske etterretningskilder planlegger Russland skjulte operasjoner for å skape grunnlag for å gå til invasjon av østlige Ukraina. Foto: Vadim Savitskiy / Russian Defense Ministry Press Service via AP, File / NTB

– Du kan ikke slappe av. Man må være på vakt hele tiden

En menig soldat har forskanset seg i skyttergravene som er gravd ut for å gi beskyttelse dersom russiske stridsvogner ruller inn over ukrainsk jord.

– Nå har det vært rolig i det siste men provokasjoner skjer stort sett hver dag. Når du hele tiden er i kampsonen, blir du vant til det og begynner å slappe av. Men du kan ikke slappe av. Man må være på vakt hele tiden. Sikkerhetsvesten er tung, men du må bruke den, hjelmen er tung og ubehagelig, men du må bruke den. Og du vil strekke deg og se ut, men du kan ikke, forteller Oleksii Godsenko.