Storjury skal etterforske Trumps innblanding i Georgia-valget

NTB

Påtalemyndigheten i delstaten Georgia ber en storjury hjelpe til med etterforskningen av daværende president Donald Trumps forsøk på å påvirke presidentvalget.

En slik storjury har jurisdiksjon til å stevne vitner.

Det er statsadvokat Fani Willis som undersøker Trumps forsøk på å påvirke valget.

I brevet der hun ber om at det settes en storjury, heter det blant annet at hennes kontor har «fått informasjon som indikerer at det er sannsynlig at Georgias valghåndtering, inkludert delstatens valg på president i USA, var utsatt for mulig kriminell påvirkning».

Ifølge Willis er det flere vitner som ikke vil samarbeide med etterforskningen med mindre de blir stevnet, blant dem administrasjonsminister Brad Raffensperger, delstatens fremste valgfunksjonær.

Willis' etterforskning dreier seg blant annet om en mye omtalt telefonsamtale mellom Trump og Raffensperger.

I et opptak av samtalen kan man høre Trump be Raffensperger om å «finne» flere stemmer for å vippe valgresultatet i delstaten i hans favør.

Spesielle storjuryer, som sjeldent blir brukt i Georgia, kan bidra i etterforskningen av kompliserte saker. De har ikke mulighet til å ta ut tiltale, men kan komme med anbefalinger om strafferettslige steg.