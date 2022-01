Dommedagsklokken viser fremdeles 100 sekunder før midnatt

NTB

Den ikoniske klokken symboliserer hvor nær menneskeheten er dommedag, og har nå ikke flyttet seg på to år.

Det at klokken ikke har flyttet seg nærmere midnatt, betyr ikke at truslene verden står overfor har stabilisert seg, mener organisasjonen Bulletin of the Atomic Scientist.

– Tvert imot viser klokken fortsatt at vi er det nærmeste vi noen gang har vært en sivilisasjonsutslettende apokalypse, sier de i en uttalelse.

Tidspunktet på klokken er fastsatt av organisasjonens styre, med støtte fra sponsorstyret, som inkluderer elleve nobelprisvinnere.

Klimaendringer, en overhengende fare for krig for eksempel mellom Russland og Ukraina og økende spredning av desinformasjon blir oppgitt blant grunnene til at viserne står så nærme midnatt.

Da dommedagsklokken ble opprettet i 1947, var det trusselen for atomvåpen som dominerte. Siden 2007 er også klimaendringer tatt med i vurderingen.