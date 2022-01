Serbia lytter til miljøvernere – planlagt litiumgruve stoppes

Serbias statsminister Ana Brnabic sa torsdag at den serbiske regjeringen ikke lenger vil tillate en planlagt litiumgruve. Foto: Darko Vojinovic / AP / NTB

NTB

For å dempe store protester fra miljøvernere, meldte den serbiske regjeringen torsdag at de ikke lenger vil tillate åpningen av en litiumgruve.

I flere helger har tusenvis av demonstranter samlet seg i Beograd og andre serbiske byer for å protestere mot den planlagte litiumgruva. Til tross for forsøk på å stoppe protestene fra myndighetenes side, har demonstrantene blokkert veier og broer for å få fram budskapet.

Gruvegiganten Rio Tinto får nå lisensen til å åpne en litiumgruve kansellert.

– Vi har etterfulgt kravene fra miljøprotestene, og satt en stopper for Rio Tinto i Serbia. Det er avgjort. Det er over, sier statsminister Ana Brnabic i en TV-tale.

Litium blir blant annet brukt i batterier til elbiler, og er et stadig mer ettertraktet metall. Demonstrantene i Serbia mente gruveprosjektet ville ha forårsaket alvorlige miljøskader.