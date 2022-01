Lesbisk par fra USA funnet torturert, skutt og partert i Mexico

De parterte levningene til Julissa Ramírez og Nohemí Medina Martínez ble funnet i søppelsekker like ved en motorvei i nærheten av den meksikanske byen Ciudad Juárez.

Likene til Julissa Ramírez og Nohemí Medina Martínez ble oppdaget søndag i søppelsekker, like over grensen fra parets hjem i El Paso.

Det lesbiske paret Julissa Ramírez og Nohemí Medina Martínez ble søndag funnet torturert, skutt og partert i Mexico, like over grensen fra parets hjem i El Paso, Texas, ifølge den spanskspråklige avisen El Diario.

Det skriver New York Post.

Etterlot seg tre barn

Paret, som skal ha vært i slutten av 20-årene, hadde sist blitt sett av familien dagen før den dystre oppdagelsen, ifølge avisen.

Ifølge Facebook-profilene deres bodde Ramírez i El Paso, like nord for grensen, mens Martínez fortsatt bodde i den meksikanske grensebyen Ciudad Juárez, nær der levningene deres ble funnet.

Paret var opprinnelig fra delstaten Chihuahua og var på besøk hos slektninger der, ifølge El Diario.

De skal ha giftet seg i fjor sommer, og etterlater seg tre barn – to jenter og en gutt.

Preget av grufulle kvinnedrap

Ciudad Juárez har de siste månedene vært preget av narkotikavold og grufulle drap på kvinner ifølge El Paso Times.

I gjennomsnitt har en kvinne blitt myrdet hver 45. time i løpet av 2022 i Ciudad Juárez og Valle de Juárez, ifølge data fra statsadvokatens kontor (FGE) og journalistiske rapporter, skriver El Diario.

Tirsdag gikk demonstranter i fakkeltog gjennom sentrum av byen og krevde rettighet for kvinnerettigheteraktivisten Isabel Cabanillas de la Torre, som ble drept for to år siden.

Ifølge El Paso Times skal den uløste saken ha fått demonstrantene til å stå opp mot vold mot kvinner.

Mens de marsjerte gjennom sentrum skal de blant annet ha ropt:

«Gaten og natten tilhører også oss».