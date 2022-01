Russlands sentralbank vil ha forbud mot kryptovaluta

NTB

Sentralbanken i Russland vil ha et forbud mot utvinning og handel med kryptovaluta.

Banken forslår en rekke tiltak for å stanse handel med kryptovaluta og all annen aktivitet som er knyttet til slik valuta, skriver Financial Times.

Foruten et forbud mot å utstede og handle med kryptovaluta, bør russiske banker forbys å investere i slik valuta. Det bør også bli forbudt å veksle fra russisk valuta til kryptovaluta, og betaling av varer og tjenester med slik valuta bør kunne straffes, mener sentralbanken.

– Den raske veksten og markedsverdien til kryptovaluta bestemmes gjennom spekulasjon og fortsatt vekst, noe som skaper bobler, advarer sentralbanken i en 36 sider lang rapport.

– Kryptovalutaer har egenskaper som ligner finansielle pyramidespill, ettersom verdiutviklingen først og fremst blir bestemt ut fra etterspørselen fra nye investorer, heter det videre.

Bare i USA og Kasakhstan utvinnes det nå mer kryptovaluta enn i Russland, men sentralbanken mener landet bør gjøre som Kina, som har trappet opp kampen mot utvinning av slik valuta.