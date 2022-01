USA godkjenner at baltiske land sender amerikanske våpen til Ukraina

NTB

USA har godkjent forespørsler fra baltiske land om å sende amerikanske våpen til Ukraina, sier talspersoner for USAs utenriksdepartement.

USAs utenriksminister Antony Blinken er i Berlin for å ha samtaler med tyske myndigheter om den spente situasjonen rundt Ukraina.

UD-representantene sier at departementet har godkjent overføring av amerikansk-produserte våpen fra andre allierte til Ukraina.

Både i Ukraina og i Vesten for øvrig er det frykt for at en russisk militær opptrapping langs grensa til Ukraina er forberedelse på en invasjon.