Artist ble smittet med covid-19 med vilje for å få coronapass – så døde hun

Den tsjekkiske folkesangeren Hanka Horká døde av covid-19 etter at hun med vilje ble smittet av viruset. Hun var ikke vaksinert, og ville bli smittet for å få coronapass slik at hun blant annet kunne dra på konserter igjen.

Den 14. januar skrev den tsjekkiske folkesangeren Hanka Horká på sin Facebook-side at hun hadde testet positivt for coronaviruset, men at hun begynte å bli bedre.

«Nå blir det teater, sauna og en konsert», skrev hun i innlegget.

To dager senere, søndag 16. januar, døde hun.

Det var Dagbladet som først omtalte saken.

Ville bli smittet

Til BBC forteller sønnen Jan Rek at Horká med vilje ble smittet da både han og faren hadde corona i jula.

I stedet for å isolere seg og holde avstand, tilbragte hun tid med mannen og sønnen.

– Hun bestemte seg for at hun heller ville ha covid, enn å ta vaksinen, sier Rek til den tsjekkiske nettavisa irozhlas.cz.

Dette fordi hun var uvaksinert og ville ha et coronapass.

I Tsjekkia er man nemlig nødt til å vise frem et gyldig coronapass for å komme inn på for eksempel kinoer, barer og kafeer.

Ble kvalt til døde

Rek forteller at moren hadde gått en tur søndag, og klaget om ryggsmerter etterpå.

Hun skal deretter ha gått og lagt seg.

– På bare ti minutter var det over. Hun ble kvalt til døde, sier sønnen til BBC.

Til den tsjekkiske nettavisa avviser sønnen at moren kan ha dødd av noe annet enn corona.

Kritisk til coronafornektere og vaksinemotstandere

Etter hendelsen er sønnen blitt svært kritisk til coronafornektere og vaksinemotstandere, som moren skal ha lyttet til.

Rek understreker imidlertid overfor BBC at moren ikke var en konspirasjonsteoretiker som for eksempel trodde hun ville bli mikrochip-et hvis hun tok vaksinen. Hun trodde bare hun like gjerne kunne få corona i stedet for å vaksinere seg.

Horká nektet derfor å ta vaksinen, til tross for at familien, som alle er vaksinerte, oppfordret henne, sier sønnen.

Hanka Horka var medlem i det tsjekkiske folkesanggruppa Asonance.