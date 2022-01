Spania med kontroversielt veivalg: Covid-19 er blitt endemisk

Spania er de første til å slå i bordet og kunngjøre at covid-19 er endemisk. Nå ønsker de å vende tilbake til sin normale hverdag. Forskere advarer.

Helt siden pandemiens første måneder har det vært snakk om at covid-19 sannsynligvis blir en endemi. Nå har Spania begynt prosessen, tross WHOs advarsler.

Spania ønsker å erklære coronaviruset endemisk, på lik linje med influensavirusene, og vende tilbake til normal hverdag. Det kunngjorde landets statsminister Pedro Sánchez etter møtet med Tysklands forbundskansler Olaf Scholz, skriver Euronews.

Landet har opplevd et betydelig fall i dødeligheten i møte med omikron.

– Viruset er rett og slett ikke like farlig lenger, sier Sánchez.

– Vi ser ikke sluttstreken

Statsministeren ønsker å tre ut av pandemien og plassere covid-19 i rekka av endemiske virus, altså et virus man aldri blir kvitt, men som likevel ikke utgjør en helsetrussel som krever ekstraordinære tiltak forbi det en vanlig influensa gjør.

Den ledende forskeren og legen Jeffery Lazarus ved Institutt for Global Helse i Barcelona var imidlertid rask med å rekke opp hånda og advare myndighetene mot å juble for tidlig.

– Vi ser fremdeles ikke sluttstreken. Jeg tror denne kunngjøringen i stor grad handler om politikk, ikke folkehelse, advarer forskeren.

Statsminister Pedro Sánchez sammen med FNs generalsekretær António Guterres.

Tyskland og Frankrike stiller seg på bakbena

Verdens helseorganisasjon deler forskerens oppfatning og ber land trå varsomt. Til tross for at 10 milliarder doser er satt på verdensbasis, så er svært mange mennesker fremdeles uvaksinert. Viruset har bedre evne til å mutere i uvaksinerte folk, noe som i ytterste konsekvens kan forårsake at en ny og verre variant sprer seg.

Ifølge Euronews er nedgraderingen av covid-19 allerede møtt med skepsis og motstand fra de europeiske gigantene Tyskland og Frankrike. Sistnevnte har langt lavere vaksinasjonsdekning enn Spania, og frykter ringvirkninger av Spanias kontroversielle vedtak.