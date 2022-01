Omfattende dataangrep mot internasjonale Røde Kors

Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) er utsatt for et svært omfattende dataangrep, opplyser organisasjonen. Så mange som 515.000 er rammet. Foto: Berit Roald / NTB

Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) er utsatt for et svært omfattende dataangrep, opplyser organisasjonen. Så mange som 515.000 er rammet.

Persondata og konfidensiell informasjon om mer enn 515.000 personer fra 60 av ICRCs grupperinger rundt om i verden mennesker er omfattet i dataangrepet, opplyses det.

Det dreier seg om «sårbare mennesker», blant annet savnede, folk som sitter fengslet og folk som er separert fra familien på grunn av konflikt, migrasjon og katastrofer.

ICRC bekymrer seg for at informasjonen kan bli offentliggjort eller misbrukt på annet vis. ICRC-sjef Robert Mardini sier han er «sjokkert og forskrekket» over angrepet.

– Dette dataangrepet setter sårbare mennesker som allerede har behov for humanitær hjelp, i ytterligere fare, sier han.

Det er uklart hvem som står bak og hvorfor angrepet har rammet akkurat ICRC. Mardini trygler gjerningspersonene om å ikke videreformidle informasjonen de har skaffet seg.

– De ekte menneskene og familiene bak informasjonen dere nå er i besittelse av, er blant verdens minst mektigste. Vær så snill og gjør det riktige: Ikke del, selg, lekk eller på annen måte bruk denne informasjonen, sier han.