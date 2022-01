Bidens valgreform strandet i Senatet

En valgreform Demokratene og velgerrettighetsgrupper mener er essensiell for å beskytte det amerikanske demokratiet, har strandet i Senatet. Her er president Joe Biden, som har jobbet for forslaget, fotografert på vei fra et møte med partifellene i Senatet forrige uke. Foto: Andrew Harnik / AP / NTB

Demokratene og president Joe Bidens valgreform, som velgerrettighetsgrupper mener er essensiell for å verne om USAs demokrati, har gått på grunn i Senatet.

Det var, som ventet, ikke nok stemmer til å komme over terskelen på 60 for å holde avstemning om forslaget, kjent som filibuster-regelen, da Republikanerne er sterkt imot.

Avstemningen endte 49–51. Demokratenes flertallsleder Chuck Schumer stemte nei, slik at partiet kan hente forslaget opp av skuffen senere.

Demokratene foreslo blant annet å gjøre valgdagen til en føderal helligdag, sikre tilgangen til forhåndsstemming og poststemming, samt å tillate justisdepartementet å gripe inn i delstater der det tidligere har vært innblanding i valgprosessen.

Klarte ikke å overtale Manchin og Sinema

Det var ventet at partiet ville forsøke å få vedtatt endringer i reglene for å komme rundt filibusteren og få gjennom valgreformen med et rent flertall, men også dette gikk i vasken.

Partiet og president Joe Biden har nemlig ikke klart å få Joe Manchin og Kyrsten Sinema, de to av partiets 50 senatorer som er imot regelendringen, til å ombestemme seg.

På en egen avstemning om filibuster-endring for å få igjennom valgreformen, stemte de to nei, sammen med de 50 republikanerne.

Skuffet Biden

Biden var nedslått etter nederlaget.

– Jeg er dypt skuffet over at Senatet ikke har stått opp for demokratiet. Jeg er skuffet – men jeg er ikke avskrekket, tvitrer han.

– Vi vil fortsette å fremme nødvendig lovgivning og presse på for regelendringer i Senatet som vil beskytte den fundamentale retten til å stemme, heter det videre.

Opphetet debatt

Debatten ga gjenklang til tida der filibuster-regelen ble brukt av folk som kjempet mot svartes rettigheter.

Grupper som jobber for å utvide stemmerettighetene i USA, advarer mot at republikansk-ledede delstater de siste par årene har vedtatt lover som gjør det vanskeligere for svarte amerikanere og andre minoritetsgrupper å stemme.

– Dette er ikke bare en hvilken som helst dag i Senatet, dette øyeblikket handler om moral, sa den demokratiske senatoren Raphael Warnock.

Mitch McConnell, republikanernes leder i Senatet, hånte det han kaller «påtatt hysteri» fra Demokratene over lovendringene, og sa at å fjerne filibusteren ville «ødelegge Senatet».

McConnell ledet selv an da partiet hans fjernet filibusteren for å holde avstemning om kandidater til høyesterett. Det lønnet seg for partiet da Donald Trump ble president; på én periode fikk han godkjent tre høyesterettsdommere.

Samarbeid mellom partiene?

Manchin sa at partiene må jobbe sammen om nye valglover, og får støtte fra den moderate republikaneren Lisa Murkowski.

Hun mener at de to partiene burde jobbe sammen for å sikre at velgerne får tilgang til valglokaler, særlig i områder på landsbygda, for å gjenreise amerikanernes tillit til den demokratiske prosessen.

– Vi trenger ikke en gjentakelse av 2020, der vår forrige president, etter å ha tapt valget, forsøkte å gjøre om på resultatet, sa Murkowski.