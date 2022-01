Navalnyj: Vesten går rett i Putins felle

NTB

Vesten må ikke gå i fella og gi Russlands president Vladimir Putin innrømmelser, advarer den fengslede opposisjonslederen Aleksej Navalnyj.

Gang på gang går Vesten i fella, heter det i flere brev Navalnyj har skrevet i fengsel til magasinet Time.

– I stedet for å ignorere hans nonsens, tar USA Putins planer som god fisk, og haster seg til å organisere møter. Akkurat som en redd skolegutt som har blitt mobbet av en eldre elev, sier Navalnyj.

Ber om garantier

USA og Nato mener Russlands betydelige opptrapping langs grensa mot Ukraina er med hensikt om å invadere, noe Russland avviser. Putin ber Vesten om en rekke garantier for å avvæpne situasjonen, blant annet at Ukraina ikke får bli medlem av Nato.

Navalnyj mener Putin er mindre redd for å ha forsvarsalliansen nære Russlands grenser, enn han er for å miste makten.

– For å konsolidere støtten fra landet og eliten, trenger Putin konstant alle disse ekstreme tiltakene. Alle disse krigene, ekte kriger, virtuelle kriger, hybridkriger, eller bare konfrontasjoner som grenser til krig, slik vi ser nå, skriver han.

Forgiftet

Navalnyj, Putins meste fremtredende kritiker, ble alvorlig syk under et besøk i Tomsk 20. august 2020.

Etter internasjonalt press ble han fløyet til Berlin, og det ble siden påvist at han var forgiftet med nervegiften novitsjok. Behandlingen tok seks måneder.

Den 17. januar 2021 ble Navalnyj pågrepet da han vendte tilbake til Russland, og han soner for tiden en dom på to og et halvt år i en fangeleir utenfor Moskva etter å ha brutt betingelsene for en betinget fengselsstraff han fikk i 2014.