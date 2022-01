Biden ser tilbake på sitt første år som president

NTB

Joe Biden så onsdag tilbake på sitt første år som amerikansk president og medga under en pressekonferanse at utfordringene har vært mange og store.

Men det første året har også resultert i «enorm framgang», sa Biden, som trakk fram massevaksinering som eksempler på det han har lyktes med.

– Vi gikk fra å ha vaksinert 2 millioner mennesker da jeg ble tatt i ed, og i dag er 210 millioner amerikanere fullvaksinert, sa han.

Biden medga at pandemien langt fra er over og at omikronvarianten av viruset nå rammer hardt.

– Jeg vet at det er mye frustrasjon og utmattelse i landet. Og vi vet hvorfor, covid-19. Omikron utfordrer oss nå på en måte som gjør at dette er den nye fienden, sa han.

Ikke grunn til panikk

Pandemien har til nå krevd nærmere 880.000 liv i USA, som i gjennomsnitt opplever over 740.000 nye smittetilfeller og nærmere 1.600 dødsfall daglig, ifølge tall fra Johns Hopkins-universitetet.

– Men selv om det gir grunn til bekymring, er det ikke grunn til panikk. Vi har gjort alt vi kan, vi har lært og vi har tilpasset oss så raskt vi bare kan og forberedt oss på en framtid etter pandemien, sa Biden.

Nye jobber

Han trakk også fram jobbskaping som eksempel på det han har lyktes godt med.

– Vi har skapt 6 millioner nye jobber. Flere jobber i løpet av ett år enn noen gang før. Arbeidsledigheten har falt til 3,9 prosent, barnefattigdommen har falt med nærmere 40 prosent, fortsatte Biden.

– Dette landet har fortsatt det beste foran seg, ikke bak seg, sa han.

Advarer Russland

Biden fikk spørsmål om USAs forhold til Moskva og den spente situasjonen på grensa mellom Russland og Ukraina under pressekonferansen.

En eventuell invasjon vil få katastrofale følger og resultere i store menneskelige tap for Russland, advarte han, men understreket samtidig at han ikke tror at president Vladimir Putin ønsker krig.

– Jeg tror ikke at Russlands president Vladimir Putin ønsker en krig i full skala, men han vil teste Nato og USA, sa Biden.

Dårlige meningsmålinger

Torsdag er det ett år siden Biden avla presidenteden og flyttet inn i Det hvite hus. Mens forgjengeren Donald Trump holdt 21 pressekonferanser i løpet av sitt første år som president, har Biden stilt opp på bare ni.

Meningsmålingene er ikke oppløftende, men har gått jevnt nedover siden Biden overtok. Mens 57 prosent av de spurte mente til å begynne med at han gjorde en god jobb, har andelen etter ett år falt til 43 prosent.

Bare forgjengeren Donald Trump har gjort det dårligere på målingene etter ett år ved makten, for han var nede i drøyt 38 prosent, ifølge Gallup.