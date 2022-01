Brianna (24) synes en kunde oppførte seg mistenkelig – funnet drept kort tid etter

Masterstudenten Brianna Kupfer jobbet i en møbelforretning ved siden av studiene i Los Angeles. 13. januar ble hun funnet brutalt drept i butikken.

Det var 13. januar at overvåkningskamera fanget opp en ung mann som gikk inn i en møbelbutikk i Los Angeles. Bak disken sto 24 år gamle Brianna Kupfer. Kort tid etter tikket det inn en melding fra Brianna, som var på jobb alene.

«Det er en kunde her som gir meg en ekkel følelse», sto det på meldingen. 20 minutter senere ble Brianna funnet knivstukket og drept i butikken. Det var en kunde som snublet over åstedet.

Skulle fly hjem til pappa om få timer

Overvåkningskameraene i og rundt butikken viser en ung mann som løper ut gjennom en bakdør og går rolig ned bakgate, forteller politiet til Los Angeles Times.

Hjemme i Briannas hjemstat New York satt pappa Todd Kupfer og ventet på melding fra datteren. Hun skulle etter planen bare jobbe noen få timer, så skulle hun sette seg på et fly og komme hjem på besøk. I stedet kom telefonen fra politiet.

– Hun var en sånn person som alltid sørget for at folk rundt henne hadde det bra, forteller den gråtkvalte faren til New York Post.

«Han er farlig og kan være bevæpnet»

Politiet utlovet en dusør på 250.000 dollar til personer som kan sitte på informasjon som kan føre til en pågripelse. Få timer senere sto de med en mistenkt, og politiet har tatt til twitter med en advarsel til offentligheten.

«31 år gamle Shawn Laval Smith er identifisert tilknyttet drapet på Brianna Kupfer 13. januar. Han er å regne som farlig og kan være bevæpnet. Dersom du ser han ber vi deg om å ringe politiet og unngå å konfrontere vedkommende» skrev Los Angeles Police Department på twitter 19. januar.

Snakket med mistenkte rett etter drapet

Smith er fremdeles på frifot. Etter offentliggjøringen av mistenkte innså kiropraktor Jennifer Botelho at 31-åringen hadde kommet innom hennes bedrift kort tid etter drapet. Kiropraktorforeningen er like i nærheten av møbelbutikken hvor Brianna ble drept.

– Det er skremmende. Det er helt forferdelig. Han kom inn og spurte om vi hadde noen ortopeder på huset, så forlot han, sier Botelho til New York Post.

Politiet har ikke funnet noen kobling mellom 24 år gamle Brianna og mistenkte, og jobber utfra teorien om at det er snakk om et tilfeldig drap.