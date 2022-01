Tydelig nedgang etter børsåpning i Tokyo

Etter at Wall Street endte tydelig ned tirsdag på grunn av frykt for renteheving, fulgte Tokyo-børsen etter i den tidlige handelen onsdag. Foto: Koji Sasahara / AP / NTB

NTB

Etter at Wall Street endte tydelig ned tirsdag på grunn av frykt for renteheving, fulgte Tokyo-børsen etter i den tidlige handelen onsdag.

Både hovedindeksen Nikkei 225 og den bredere Topix-indeksen var ned 1,8 prosent ved pausen.

I Kina gikk hovedindeksen i Shenzhen også tydelig ned med 1,2 prosent i den tidlige handelen, mens det var svak nedgang også i Shanghai, 0,3 prosent. Hang Seng-indeksen i Hongkong gikk opp 0,2 prosent.

På Wall Street endte den brede Samp;P-indeksen ned 1,8 prosent tirsdag, mens teknologitunge Nasdaq gikk ned hele 2,6 prosent. Industritunge Dow Jones endte ned 1,5 prosent. Bakteppet er muligheten for at USAs sentralbank vil gå aggressivt til verks for å stagge den økende inflasjonen i landet.