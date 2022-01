Kommunikasjonskabel til Tonga ute av drift i «minst» fire uker

Disse to satellittbildene viser Niutoua på øya Tongatapu i Tonga før (øverst) og etter utbruddet og den påfølgende tsunamien. Foto: Planet Labs PBC via AP / NTB

NTB

Den undersjøiske kabelen som knytter vulkanrammede Tonga sammen med resten av verden, vil være ute av drift i minst fire uker, ifølge New Zealands regjering.

– Det amerikanske kabelselskapet SubCom sier at det vil ta minst fire uker før Tongas kabelforbindelse er reparert, heter det i en oppdatering fra det newzealandske utenriksdepartementet om katastrofen.

Øystaten Tonga har nærmest vært avskåret fra resten av verden siden kabelen, som går mellom landet og Fiji, ble ødelagt. Satellittelefoner er eneste måte for folk i landet å kommunisere med omverdenen.

Det tok tre dager før myndighetene kom med en uttalelse der det het at landet er rammet av en katastrofe uten sidestykke. Vulkanen Hunga Tonga-Hunga Ha’apai, som ligger på en ubebodd øy 65 kilometer nord for hovedstaden Nuku’alofa, hadde et voldsomt utbrudd både lørdag og søndag.

I helgen ble det meldt at utbruddet førte til en tsunamibølge på 1,2 meter i Tonga, men tirsdag sa myndighetene at noen av bølgene var på opptil 15 meter.

Selve vulkanøya ble fullstendig knust i utbruddet. Der det før var en relativt stor øy, er det bare to holmer igjen. Fire personer er bekreftet døde, og ødeleggelsene på flere øyer er massive.

Bilder tatt fra luftrommet over Tonga viser at tidligere grønn natur og bygninger nå er fullstendig dekket av grå aske. Asken hindrer fly fra å lande med nødhjelp, men flere skip er på vei.

De er imidlertid fortsatt noen dager unna.