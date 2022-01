Mexico skal ha folkeavstemning om presidenten

NTB

Mexicos president Andres Manuel Lopez Obrador har fått viljen sin: Det skal holdes folkeavstemning for å avgjøre om han skal bli sittende eller ei.

Det er samlet inn de nødvendige 2.758 millioner signaturene, fra 3 prosent av den registrerte velgerbasen i landet, for å gjennomføre valget, kunngjorde de mexicanske valgmyndighetene tirsdag.

Lopez Obradors plan om å holde folkeavstemning om et potensielt nyvalg halvveis i seksårsperioden sin har splittet opinionen i landet. Presidenten hevder at det er viktig for demokratiet, mens kritikere mener han kaster bort ressurser.

Presidenten lovte etter at han tiltrådte i 2018 å ikke forsøke å bli gjenvalgt, etter at hans politiske motstandere hevdet at planen om å avholde folkeavstemningen er et forsøk på å bli sittende ved makten. Den mexicanske grunnloven begrenser presidenter til én periode på seks år.

Den foreslåtte folkeavstemningen har også skapt splid mellom presidenten og valgmyndighetene, som sier det ikke finnes midler til å organisere folkeavstemningen. Landets høyesterett og valgdomstol har likevel beordret myndighetene til å gjennomføre den.

Skal man tro meningsmålinger, har Lopez Obrador støtte fra mer enn 60 prosent av folket.

Folkeavstemningen skal etter planen være i april.