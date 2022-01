Minst fem døde i sykehjemsbrann i Spania

NTB

Minst fem personer er døde og flere er skadd i en brann på et sykehjem i Moncada i Valencia øst i Spania.

Brannen brøt ut like etter midnatt, og seks brannbiler rykket ut, opplyser de lokale brannmyndighetene på Twitter. De skriver videre at fem personer er døde, og at elleve ble tatt til sykehus med røykskader.

25 mennesker måtte bli reddet fra brannen, og alle de 70 gjenværende beboerne ble evakuert. Brannmannskapene fikk etter hvert kontroll på brannen og begynte med utlufting av sykehjemmet.

Lokale medier siterer vitner som forteller hvordan sykehjemsansatte, brannmannskaper og politibetjenter samarbeidet om å redde ut gamle mennesker via en av trappene ved bygningen, som går over to etasjer.

Lokalpressen skriver at det etter foreløpige etterforskningsskritt ser ut som at brannen kan ha oppstått på grunn av en kortslutning i en oksygenbeholder.