Forskere med klar advarsel: Pandemien er ikke over – forvent verre mutasjoner

Viruset kan endre seg og bli mye farligere og mer dødelig, advarer viruseksperter.

De milde symptomene og det lave antall sykehusinnleggelser med omikron-varianten har fått mange til å trekke et lettelsens sukk.

Både i Norge og internasjonalt er det kommet rapporter om eksplosjonsartet smitte, men samtidig mindre alvorlig sykdom og færre sykehusinnleggelser.

Men nå kommer nye, urovekkende signaler fra forskere som følger pandemien tett.

– Kan potensielt føre til flere varianter

– Jo raskere omikron sprer seg, jo flere muligheter er det for mutasjon, som potensielt kan føre til flere varianter, sier Leonardo Martinez, epidemiolog for infeksjonssykdommer ved Boston University, til AP.

Han viser til at den hurtige spredningen av omikron medfører at mange flere mennesker smittes til tross for vaksiner og tidligere sykdom, og at viruset dermed får en større mulighet til å utvikle seg.

Spesielt gjelder dette personer med svekket immunforsvar, noe som gir viruset mer tid til å utvikle potente mutasjoner.

Hvordan de neste variantene vil arte seg, vet foreløpig ingen, men flere forskere er sikre på de kommer. Da er det på ingen måte sikkert at nye mutasjoner vil forårsake mildere sykdom, eller at eksisterende vaksiner vil virke mot disse.

– Det kan skape «Franken-varianter»

– Det er de lengre, vedvarende infeksjonene som ser ut til å være den mest sannsynlige grobunnen for nye varianter. Det er bare når du har en veldig utbredt infeksjon at denne muligheten øker. Folk har lurt på om viruset vil utvikle seg til å bli mildere. Men det er ingen spesiell grunn til at det skal gjøre. Jeg tror ikke vi kan være sikre på at viruset vil bli mindre dødelig over tid, advarer Dr. Stuart Campbell Ray, ekspert på infeksjonssykdommer ved Johns Hopkins University.

Han illustrerer det med at målet til en virusvariant er å overleve og reprodusere seg selv. Det kan skje ved at infiserte utvikler milde symptomer i begynnelsen, for så å bli veldig syke senere.

– Når både omikron og delta sirkulerer, kan folk få doble infeksjoner. Det kan skape «Franken-varianter», det vil si hybrider med egenskaper av begge typer, sier Ray til AP.

– Omikron er en velsignelse som har reddet oss fra delta

I følge Folkehelseinstituttet er risikoen for innleggelse på sykehus med omikronsmitte beregnet til 0,2 prosent. Nesten all coronasmitte i Norge nå er med omikronvarianten. Det har fått flere fagfolk til å antyde at pandemien kan være på hell, og at vi snart er gjennom det verste.

– Omikron er en velsignelse som har reddet oss fra delta, som var en hardere variant. De fleste av oss er godt vaksinert. Vi blir generelt ikke veldig syke. Ikke engang eldre i sykehjem opplever smitten særlig kraftigere enn en lett neseforkjølelse. Vi må legge fra oss dårlig samvittighet og skyldfordeling. Viruset er så lite farlig nå. En ville gått på jobb med dette symptombildet i en vanlig verden, sier smittevernoverlege Eli-Anne Skaug i Trondheim til Adresseavisen.

Norsk forsker 5. januar: – For de fleste er pandemien over

Gunnveig Grødeland forsker på hvordan immunsystemet reagerer på omikron.

3. januar sa assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad dette til NTB:

– Det beste som kan skje er at omikronvarianten gir mild sykdom og varig immunitet mot delta. I så fall vil presset mot helsetjenesten og sykefraværet i samfunnet etter hvert avta, selv om omikron fortsatt sprer seg i verden, uttalte Nakstad.

To dager senere gikk immunolog og vaksineforsker Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo langt i å erklære pandemien for over.

– For de godt vaksinerte vil smitte være forbundet med veldig liten risiko. Samtidig, hvis vi får mye smitte i samfunnet og en overbelastning på helsevesenet av personer i risikogrupper, så rammer det oss andre også. Men i hovedsak så trenger fullvaksinerte ikke å være så bekymret for smitte. For de fleste er pandemien over, sa vaksineforskeren.

WHO: Pandemien er langt fra over

Coronapandemien er på ingen måte over, slår WHOs generalsekretær Tedros Adhanom Ghebreyesus fast.

Tedros advarer mot å tro at faren er over fordi omikronvarianten av viruset gir et mildere sykdomsforløp, melder AFP.



– Denne pandemien er langt fra over, og med den utrolige spredningen av omikron globalt må vi regne med at nye varianter av viruset vil dukke opp, sier lederen for Verdens helseorganisasjon.