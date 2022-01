USA vil ha nytt møte om Nord-Korea i Sikkerhetsrådet

Nord-Korea har gjennomført fire rakett-tester siden nyttår. Les mer Lukk

NTB

USA har bedt FNs sikkerhetsråd om et møte for å diskutere Nord-Koreas siste rakett-tester, og det er ifølge diplomater ventet at dette vil finne sted torsdag.