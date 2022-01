Ingrid Betancourt vil bli president i Colombia

NTB

Den colombianske politikeren Ingrid Betancourt, som var gissel hos Farc-geriljaen i seks år, stiller som kandidat i presidentvalget i mai.

– I dag er jeg her for å avslutte det jeg startet sammen med mange av dere i 2002. Jeg er her for å representere 51 millioner colombianere som ikke får rettferdighet fordi vi lever i et system som er laget for å belønne kriminelle, sa Betancourt da hun kunngjorde kandidaturet sitt.

Betancourt stiller til valg for miljøpartiet Grønt oksygen, som hun var med på å grunnlegge i 1998.

I 2002 ble Betancourt bortført av den venstreorienterte Farc-geriljaen mens hun drev valgkamp, og først i 2008 ble hun løslatt.

Colombia holder presidentvalg 29. mai.