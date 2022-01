EMA: Trygt for gravide å ta coronavaksine

Studier viser at det er trygt for gravide å ta mRNA-vaksiner mot corona. Illustrasjonsfoto: Robert Schlesinger / NTB

NTB

Studier viser at de to mest brukte coronavaksinene, fra Moderna og Pfizer/Biontech, ikke utgjør noen risiko for gravide, opplyser EUs legemiddelverk EMA.