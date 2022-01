Scholz: Russisk angrep kan få følger for Nord Stream 2

Tysklands statsminister Olaf Scholz (i bakgrunnen) utelukker ikke at et eventuelt russisk angrep på Ukraina vil få følger for Nord Stream 2-rørledningen. Tirsdag fikk han besøk av Natos generalsekretær Jens Stoltenberg i berlin. Foto: AP / NTB

NTB

Dersom Russland angriper Ukraina, kan det få følger for Nord Stream 2-rørledningen, advarer Tysklands statsminister Olaf Scholz.

– Prisen vil åpenbart bli høy og alt vil bli tatt opp til diskusjon dersom det kommer en militær intervensjon i Ukraina, svarer Scholz på spørsmål om hvilke følger et eventuelt russisk angrep kan få for den nye gassledningen mellom Russland og Tyskland.

Scholz har tidligere understreket at rørledningen er «et privat foretak som ikke må politiseres», noe som har skapt gnisninger mellom de tyske sosialdemokratene og koalisjonspartnerne i De grønne.

Gnisninger

De grønnes utenriksminister Annalena Baerbock har tatt til orde for en streng politikk overfor Russland som følge av landets styrkeoppbygging nær grensa mot Ukraina.

I desember truet hun Russland med «tøffe diplomatiske og økonomiske konsekvenser» dersom landet tråkker over streken når det gjelder Ukraina, og Baerbocks partikollega Robert Habeck antydet at det i så fall kan få følger for Nord Stream 2-rørledningen.

Tirsdag møtte Scholz Natos generalsekretær Jens Stoltenberg i Berlin. Etter møtet understreket han at Tyskland i likhet med de øvrige Nato-landene ønsker «et konstruktivt og stabilt forhold til Russland».

Ikke våpensalg

Scholz understreket samtidig at det er helt uaktuelt for Tyskland å eksportere våpen til Ukraina, slik Storbritannia nylig varslet at de vil gjøre.

Ukrainske myndigheter har i årevis bedt om å få kjøpe krigsskip, fly, granatkastere og automatgevær fra Tyskland for å kunne forsvare seg mot et mulig russisk angrep, men både den forrige og den nåværende regjeringen i Berlin har sagt nei.

– Ingenting er endret når det gjelder dette, sa Scholz tirsdag.