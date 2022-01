WHO: Pandemien er langt fra over

WHOs generalsekretær Tedros Adhanom Ghebreyesus advarer mot å tro at pandemien snart er over. Foto: AP / NTB

NTB

Coronapandemien er på ingen måte over, slår WHOs generalsekretær Tedros Adhanom Ghebreyesus fast.

Tedros advarer mot å tro at faren er over fordi omikronvarianten av viruset gir et mildere sykdomsforløp.

– Denne pandemien er langt fra over, og med den utrolige spredningen av omikron globalt må vi regne med at nye varianter av viruset vil dukke opp, sier lederen for Verdens helseorganisasjon.