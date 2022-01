Stor økning i forventet levealder i Australia etter pandemien

Nedstengingen og restriksjonene i 2020 tilskrives en positiv konsekvens for innbyggerne i Australia: Større hopp enn normalt i forventet levealder. Illustrasjonsfoto: Frank May / NTB

NTB

Restriksjoner innført på grunn av covid-19 har medført høyere forventet levealder i flere land, men effekten er størst i Australia, Norge og Danmark.

Nedstengningen og restriksjonene i 2020 ga en spesielt positiv konsekvens for innbyggerne i Australia, fremgår det i en artikkel publisert i International Journal of Epidemiology. Det er forskere fra The Australian National University (ANU) som har sett på endringer i forventet levealder fra 2019 til 2020.

Forventet levealder i Australia øker hvert år. I årene 2015 til 2019 økte forventet levetid i snitt med 0,09-0,14 per år.

I 2020 fant forskere en økning i forventet levetid på hele 0,7 år sammenlignet med i 2019. Økningen gjaldt både kvinner og menn.

Studien inkluderer 29 land, og Australia hadde den største økningen av landene som ble sett på i studien, ifølge ANU.

Landene med nest høyest økning i forventet levealder var Danmark og Norge. I begge land økte forventet levealder for kvinner med 0,1 år og med 0,2 år for menn. Landene har mye til felles med Australia, som innførte innreisestans og stengte ned.

– Australia var i en unik posisjon med god mulighet til å stenge grensene til resten av verden, sier en av forfatterne av studien, professor Vladimir Canudas-Romo. Han mener at med høy vaksinasjonsgrad på toppen, blir Australia et av de sikreste stedene i verden.

I andre enden av lista ligger USA. Der er forventet levealder redusert, med 1,7 år for kvinner og 2,2 år for menn.