Amerikanske flyselskaper sier 5G-utrulling kan holde fly på bakken

NTB

Topplederne i USAs største flyselskaper advarer før 5G-utrullingen i landet om at teknologien må begrenses i nærheten av flyplasser for å unngå store problemer.

Det kan bli «katastrofale forstyrrelser» for både reising og transport av varer, om teleselskapene ruller ut 5G-teknologien onsdag, som planlagt, heter det i brevet, som AFP har fått tilgang til.

Teleselskapene Verizon og ATamp;T har allerede utsatt lanseringen av 5G-tjenesten to ganger etter at flyselskaper og flyprodusenter har advart mot at det nye systemet kan skape trøbbel for utstyret flyene bruker til å måle høyde.

– Økonomisk katastrofe

Lederne ber om at 5G blir implementert i hele USA, unntatt innenfor en radius på drøyt 3 kilometer fra rullebaner på flyplasser i landet. Brevet er undertegnet av toppsjefene i de største amerikanske flyselskapene: American, United, Delta og Southwest.

De sier i brevet, som er adressert til blant andre transportminister Pete Buttigieg, at det kan bli «økonomisk katastrofe» om utrullingen skjer før det er gjort nødvendige oppdateringer og endringer av utstyr.

– For å si det rett ut: Nasjonens handel vil stoppe opp, heter det i brevet, som også er signert av fraktselskapene FedEx og UPS.

Rulles ut onsdag

Luftfartstilsynet FAA sa søndag at enkelte transpondere trygt kan brukes i områder der 5G vil tas i bruk. 48 av de 88 flyplassene som er mest utsatt for forstyrrelser på grunn av 5G, er godkjent.

Flyselskapene frykter at gjenværende begrensninger på de flyplassene, kombinert med at store mengder utstyr ikke er godkjent, kan føre til en krise. Tusenvis av fly kan bli satt på bakken, mener de.

Verizon og ATamp;T vant anbudsrunden for å få drive 5G i frekvensen mellom 3,7 og 3,98 GHz, og utrullingen skulle etter planen starte 5. desember. Om den ikke blokkeres av føderale myndigheter, eller teleselskapene blir enige med flyselskapene om en avtale, skrus nettet på i hele USA onsdag.