Eksrådgiver hevder Boris Johnson lyver om hagefest

NTB

Boris Johnsons eksrådgiver Dominic Cummings hevder statsministeren lyver om hva han visste om den mye omtalte hagefesten i Downing Street i mai i fjor.

I et blogginnlegg skriver Cummings at han forsøkte å advare Johnson da det ble stilt spørsmål ved om hagefesten 20. mai i fjor var i strid med smitteverntiltakene, skriver Sky News. På den tiden var Storbritannia under strenge coronarestriksjoner.

Johnson og hans stab har fått mye kritikk for denne hagefesten og andre fester som har blitt holdt i 10 Downing Street.

I spørretimen i Parlamentet forrige uke sa Johnson at han først trodde det var snakk om et arbeidsrelatert arrangement, og at han ikke forsto at det var en fest.

I blogginnlegget anklager Cummings Johnson for å lyve og sier statsministeren visste det dreide seg om en fest der deltakerne ble oppfordret til å ta med sin egen alkohol.

– Statsministeren visste om invitasjonen, han visste det var en drikkefest, han løy til Parlamentet, skriver Cummings på Twitter.

Dominic Cummings var en av Boris Johnsons nærmeste og mest fortrolige rådgivere fram til november 2020 da han falt i unåde og fikk sparken. Siden da har han flere ganger vært i åpen krangel med statsministerens kontor.