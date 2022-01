Moderna satser på kombivaksine mot corona og influensa

Stephane Bancel, administrerende direktør i legemiddelprodusenten Moderna, under mandagens digitale konferanse om coronapandemien på Verdens økonomiske forum. Forumet er digitalt, i år som i fjor. Foto: Salvatore Di Nolfi /AP / NTB

Den amerikanske legemiddelprodusenten Moderna håper å kunne få ferdig en vaksine som virker mot både corona og influensa innen utgangen av 2023.

Vaksinen skal kunne beskytte mot covid-19, influensa og RS-virus, og den kan komme på markedet i 2024 dersom det går slik legemiddelprodusenten håper.

– Vårt mål er å kunne utvikle en enkelt, årlig påfyllingsdose slik at vi unngår situasjoner der folk må ha to eller tre doser hver vinter men i stedet kan nøye seg med én, sa Moderna-sjef Stephane Bancel på en digital rundebordskonferanse under Verdens økonomiske forum mandag.