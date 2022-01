Terroranklaget svensk-iraner for retten i Teheran

NTB

Svensk-iranske Habib Chaab må tirsdag møte i retten i Teheran, tiltalt for terrorisme. Blir han funnet skyldig, risikerer han dødsdom.

Chaab, som bor i Sverige, forsvant under et besøk i Tyrkia i oktober 2020. En måned senere ble han vist fram på statlig iransk TV og påtok seg da ansvaret for et angrep mot en militærparade i byen Ahvaz i september 2018 der 29 mennesker ble drept.

49-åringen medga også i videoen at han arbeidet for saudiarabisk etterretning.

Slike TV-overførte tilståelser er vanlig i Iran, men fordømmes av menneskerettighetsorganisasjoner som hevder at de ofte er et resultat av tortur.

Ble bortført

Tyrkiske myndigheter pågrep i desember 2020 elleve personer som ble anklaget for å ha bortført Chaab i Istanbul på oppdrag for iransk etterretning.

Iranske myndigheter hevder Chaab leder separatistbevegelsen ASMLA, som kjemper for løsrivelse av Khuzestan. Den oljerike iranske provinsen har en stor arabisk befolkning som hevder å bli marginalisert av myndighetene i Teheran.

Terror-anklage

ASMLA har gjennomført flere angrep og står på iranske myndigheters liste over terrororganisasjoner.

Ifølge tiltalen har Chaab «planlagt og gjennomført en rekke terroraksjoner, blant annet bombeangrep i Khuzestan-provinsen». Han er også tiltalt for å ha «ødelagt offentlig eiendom med sikte på å motarbeide den islamske republikken».

Iran anerkjenner ikke dobbelt statsborgerskap og myndighetene har derfor nektet svenske diplomater adgang til Chaab i fengselet.

Dømt til døden

Chaab er den andre svensk-iraneren som er pågrepet og risikerer henrettelse i Iran.

I 2016 ble Ahmadreza Djalali, en forsker i katastrofemedisin ved Karolinska Institutet utenfor Stockholm, pågrepet da han besøkte Iran for å holde en forelesning.

Året etter ble han dømt til døden etter å ha blitt funnet skyldig i å ha gitt opplysninger om to iranske atomforskere til den israelske etterretningstjenesten Mossad. De to atomforskerne ble senere likvidert.

Henrettelsen er siden satt på vent. Djalali sitter fengslet, og iranske myndigheter har advart svenske og andre lands myndigheter mot å blande seg inn i det iranske rettsvesenets avgjørelser.