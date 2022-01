Svensk sikkerhetspoliti etterforsker droneflyginger

NTB

Sikkerhetspolitiet Säpo har overtatt etterforskningen av dronene som fløy over svenske atomkraftverk. Trusselnivået ved anleggene har økt, ifølge Aftonbladet.

Droner ble observert over kraftverkene Forsmark, Ringhals og Oskarshamn fredag. Aftonbladet skriver at flygningene framsto som en samordnet aksjon.

Etter det avisa erfarer, er politiets vurdering at trusselbildet ved atomkraftverkene har forverret seg.

Politiets foreløpige mistanke er at dronene ble brukt til «grov utilbørlig befatning med hemmelige opplysninger».

Lørdag ble en stor drone observert over slottet og regjeringskvartalet i Stockholm. En kilde sier til Aftonbladet at det her var snakk om en svartmalt «militær modell», utstyrt med vinger og et vingespenn på minst to meter.