Ett av USAs kraftigste våpen til havs, «USS Nevada», på uanmeldt besøk på marinebase i Stillehavet

Et tydelig signal til Kina

Denne ubåttypen kan bære 20 ballistiske missiler av typen Trident, og dusinvis av atomstridshoder. Fartøyet regnes som en flytende krigsmaskin med formidabel slagkraft. Her er ubåten fotografert i hjemmehavnen ved Naval Base Kitsap-Bangor i Washington.

Sender kraftfull melding til allierte og fiender i et område med høy spenning.

«USS Nevada» er en atomdrevet ubåt i Ohio-klassen, og regnes som en verdens mest avanserte ubåter.

I helgen dukket den opp uanmeldt på den amerikanske marinebasen i stillehavsterritoriet Guam.

«Vi kan parkere 100 atomstridshoder på dørstokken din»

Denne ubåttypen kan bære 20 ballistiske missiler av typen Trident, og dusinvis av atomstridshoder. Fartøyet regnes som en flytende krigsmaskin med formidabel slagkraft.

– Det sender en beskjed, bevisst eller ubevisst, om at «vi kan parkere 100 atomstridshoder på dørstokken din, og du vil ikke engang vite det eller være i stand til å gjøre mye med det», sier Thomas Shugart, en tidligere ubåtkaptein fra den amerikanske marinen og nå analytiker ved Center for a New American Security, til CNN.

Dette skal være første gang en ballistisk missil-ubåt besøker Guam siden 2016, og det andre offisielle besøket siden 1980-tallet.

Ohio-ubåtene, som har et mannskap på 150 soldater, kan operere under vann i flere måneder av gangen. I snitt tilbringer mannskapet 77 dager til sjøs før ubåten går til overflaten for å hente nye forsyninger.

«Demonstrerer USAs kapasitet, fleksibilitet og beredskap»

Den amerikanske marinen har sendt ut denne uttalelsen gjengitt i flere medier:

«Havnebesøket styrker samarbeidet mellom USA og allierte i regionen, og demonstrerer USAs kapasitet, fleksibilitet, beredskap og fortsatt engasjement for regional sikkerhet og stabilitet i Indo-Stillehavet».

Ifølge Alessio Patalano, professor i krig og strategi ved King's College i London, sender nærværet av «USS Nevada» i denne delen av verden et tydelig signal til blant annet Kina. Han forventer at USA i økende grad vil markere sin tilstedeværelse i Indo-Stillehavet i tiden fremover.

