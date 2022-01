Ett år etter pågripelsen: Navalnyj angrer ikke

NTB

Ett år etter pågripelsen skriver den fengslede Moskva-kritikeren Aleksej Navalnyj at han ikke angrer på at han vendte tilbake til Russland.

Navalnyjs uttalelse mandag kom i et innlegg på Instagram, der et foto av ham i fangeuniform ble lagt ut.

– Jeg gjorde det, jeg angrer ikke et sekund, heter det i innlegget.

Navalnyj ble alvorlig syk under et besøk i Tomsk 20. august 2020. Etter internasjonalt press ble han fløyet til Berlin, og det ble siden påvist at han var forgiftet med nervegiften novitsjok. Behandlingen tok seks måneder.

Den 17. januar 2021 ble Navalnyj pågrepet da han vendte tilbake til Russland, og han soner for tiden en dom på to og et halvt år i en fangeleir utenfor Moskva etter å ha brutt betingelsene for en betinget fengselsstraff han fikk i 2014.

Årsaken til at han ikke meldte seg ukentlig, slik han skulle, var at han lå i koma på sykehus i Berlin.