Titusenvis av svensker strømløse på grunn av uvær

NTB

Kraftig vind fører til problemer også i Sverige. Minst 25.000 boliger har mistet strømmen, broer er blitt stengt og togavganger innstilt.

Den kraftige vinden, som enkelte steder har blitt stormbyger, har forflyttet seg rundt i Sverige natt til mandag. Vinden og nedbøren startet i fjellene i nord, men på morgenkvisten raser uværet hardest i Götalands län.

– Vi har utstedt gult farevarsel for veldig kraftige vindbyger. Lokalt kan det også bli stormstyrke, for eksempel ut mot vestkysten og Skåne og på Gotland. For øvrig er det meget kraftig vind på 21 til 24 meter per sekund, sier meteorolog Ida Dahlström til nyhetsbyrået TT.

Nedbør blir fulgt av luft og klarere vær, og Sveriges meteorologiske og hydrologiske institutt SMHI har utstedt farevarsel for hålke i Östergötland, store deler av Småland, østre Halland, Blekinge og den nordøstlige delen av Skåne. Varselet gjelder fram til klokka 8.

Trær har falt over både veier og ledninger, og mange boliger er uten strøm. Strømselskapene Eon, Ellevio og Vattenfall hadde ved 4.30-tiden mandag morgen rundt 25.000 strømløse kunder. De rammede er bosatt i blant annet Värmland, Halland, Västra Götaland og Östergötland.

Vinden fører også til at flere togavganger vest i Sverige og i Skåne er innstilt. Fergene til og fra Gotland er også innstilt. I Göteborg er Uddevallabron og Älvsborgsbron midlertidig stengt på grunn av uværet.

Uværet ventes å roe seg ned utover dagen mandag.