Sosialdemokraten Dimitar Kovacevski er ny statsminister i Nord-Makedonia. Han tar over etter partifellen Zoran Zaev, som gikk av i desember etter svært dårlige lokalvalg for SDSM. Foto: Boris Grdanoski / AP / NTB

NTB

Sosialdemokraten Dimitar Kovacevski ble søndag kveld Nord-Makedonias nye statsminister, etter to måneder med politisk ustabilitet i landet.

Kovacevski har tidligere vært visefinansminister. Han blir etterfølgeren til partifelle Zoran Zaev, som gikk av i desember etter svært dårlige lokalvalg.

Den nye regjeringskoalisjonen ledes av Kovacevskis sosialdemokratiske SDSM, og fikk støtte av 62 av de 120 folkevalgte i landets nasjonalforsamling. 42 stemte nei.

Kovacevski ble valgt til leder av partiet i desember.

Måneden i forveien overlevde den forrige regjeringen, også den ledet av SDSM, et mistillitsforslag i nasjonalforsamlingen, etter ukevis med forhandlinger med andre, mindre partier. Siden den gang har opposisjonen anklaget regjeringen for å være illegitim, og bedt om nyvalg.

Kovacevski har insistert på at valget som planlagt skal holdes i 2024.

Da Kovacevski la fram sin politiske agenda for nasjonalforsamlingen lørdag, sa han at et av de viktigste målene er «sterkere og bærekraftig økonomisk vekst». Han lovte også å ta grep for å løse energikrisen i landet, og forsøke å ta Nord-Makedonia nærmere EU.

Landet ønsker å bli EU-medlem, men samtalene har gått i stampe på grunn av motstand fra Bulgaria. «Nord»-delen av Nord-Makedonia ble lagt til i navnet i 2019, for å skille det fra den greske provinsen Makedonia.

Endringen gjorde at landet kunne bli Nato-medlem, og var en betingelse for mulig EU-medlemskap. Bulgaria står i veien på grunn av konflikt knyttet til historie og språk.