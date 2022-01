Asken fra vulkanutbruddet skal ha forvandlet Tonga til et månelandskap

Et bilde fra en japansk værsatelitt viser utbruddet i vulkanen Hunga Tonga-Hunga Ha’apai nær øystaten Tonga lørdag. Les mer Lukk

NTB

Ifølge innbyggerne i øystaten Tonga har asken fra et vulkanutbrudd ført til at øyene deres nå ser ut som et månelandskap.