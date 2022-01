Svensk politi etterforsker flygning av ukjent drone

NTB

Politiet i Sverige etterforsker en droneflyging over slottet og det sentrale Stockholm i helgen, ifølge Expressen.

Avisa Expressen erfarer søndag at sikkerhetspolitiet Säpo er orientert, og at dronen er beskrevet som to meter bred og «av militær type».

Politiet bekrefter bare overfor nyhetsbyrået TT at lørdagens hendelse etterforskes som brudd på sikkerhetsloven og luftfartsloven. De viser til at det råder flyforbud over statsadministrasjonens administrative lokaler – blant annet Rosenbad, Riksdagen og det kongelige slottet.

Brudd på dette forbudet skjer jevnlig, som oftest fordi turister uaktsomt sender opp droner for å få fine bilder av den svenske hovedstaden, opplyser politiets pressetalsperson Ola Österling.

Fredag kveld ble en større drone observert over kjernekraftverket Forsmark øst i Sverige. Politiet rykket ut, men greide ikke å følge den da den forsvant mot skjærgården.

Begge dronehendelsene etterforskes av politiets nasjonale operative avdeling, NOA, som har besluttet å håndtere dem som en såkalt nasjonalt særskilt hendelse, skriver Expressen.