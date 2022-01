Prins Harry går til sak for å få lov til å betale for politibeskyttelse

Prins Harry ønsker å besøke Storbritannia med familien, men mener at risikoen er for stor hvis han ikke kan få politibeskyttelse. Les mer Lukk

NTB

Prins Harry går rettens vei for å få vurdert beslutningen om at han ikke kan betale for politibeskyttelse av egen lomme når han er i Storbritannia.